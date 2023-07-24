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بالفيديو.. حرائق مهولة تأتي على منطقة زيامة منصورية السياحية بالجزائر

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بالفيديو.. حرائق مهولة تأتي على منطقة زيامة منصورية السياحية بالجزائر
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تسببت الحرائق في الجزائر بإتلاف مساحات واسعة من غابات منطقة زيامة منصورية السياحية بولاية جيجل، حيث وصلت ألسنة النيران إلى الشواطئ.

وكانت الحماية الجزائرية أعلنت عن تسجيل 4 حرائق في مدينة جيجل وحدها، فضلا عن 10 حرائق في بجاية، وبؤر حرائق أخرى في بومرداس والبويرة وتيزي وزو والمدية وسوق أهراس وسكيكدة.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الاثنين، عن مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من الولايات.

كما نشرت صفحة الرئاسة الجزائرية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، بيانا للرئيس عبد المجيد تبون، أعرب فيه عن تعازيه بعد وفاة مدنيين وعسكريين جراء حرائق الغابات في البلاد.

المصدر: RT

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