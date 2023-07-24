بالفيديو.. حرائق مهولة تأتي على منطقة زيامة منصورية السياحية بالجزائر

تسببت الحرائق في الجزائر بإتلاف مساحات واسعة من غابات منطقة زيامة منصورية السياحية بولاية جيجل، حيث وصلت ألسنة النيران إلى الشواطئ.

وكانت الحماية الجزائرية أعلنت عن تسجيل 4 حرائق في مدينة جيجل وحدها، فضلا عن 10 حرائق في بجاية، وبؤر حرائق أخرى في بومرداس والبويرة وتيزي وزو والمدية وسوق أهراس وسكيكدة.

ألسنة النيران تصل الشاطئ الأحمر بـ زيامة منصورية 💔

لا حول ولا قوة إلا بالله



اللهم برداً وسلاماً على العباد و الحيوانات و البلاد 🤲#الجزائرpic.twitter.com/XWQWv8ldDT — ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ ²¹³🇩🇿 (@Aouatef23Dz) July 24, 2023

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الاثنين، عن مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من الولايات.

#جيجل تسجل عدة حرائق .. العينة من جبال زيامة المنصورية .. حريق مهول يأتي على الأخضر واليابس .. اللهم بردا وسلاما . pic.twitter.com/4fd4cUzRCo — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) July 24, 2023

كما نشرت صفحة الرئاسة الجزائرية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، بيانا للرئيس عبد المجيد تبون، أعرب فيه عن تعازيه بعد وفاة مدنيين وعسكريين جراء حرائق الغابات في البلاد.

المصدر: RT