الحماية المدنية بجندوبة التونسية: الأوضاع تنبىء بكارثة وخروج الأمور عن السيطرة (صور + فيديو)

تشهد ولاية جندوبة أقصى شمال غربي تونس اندلاع حرائق جديدة في عدد من الغابات جراء الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة اليوم الاثنين.

وصرح المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة العميد عادل العبيدي، بأن الأوضاع تنبىء بكارثة وخروج الأمور عن السيطرة.

وتسابق الوحدات المتدخلة حاليا الزمن لإجلاء سكان قرية ملولة، حيث ذكرت الحماية المدنية أن عمليات الإطفاء مستمرة لمنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل رغم اتساع رقعتها مع قوة الرياح.

وفي وقت سابق، أعلنت الحماية المدنية أن رقعة النيران بملولة في طبرقة اتسعت بصفة كبيرة جدا بسبب الرياح القوية جدا، مشيرة إلى أنها تقوم بعمليات إجلاء لكافة سكان ملولة.

وحسب الصفحة الرسمية للحماية المدنية بجندوبة، فقد تم الإعلام عن بداية حريق بغابة أولاد هلال بعين الدراهم على الفور، حيث تم توجيه 3 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف وسيارة قيادة وسيارتي إطفاء غابات.

والجدير بالذكر أن عملية إجلاء المتضررين من حريق ملولة متواصلة عبر البحر.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية