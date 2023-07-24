أول تعليق لـRT من الحزب الداعم للسيسي في الرئاسيات المصرية القادمة

علق القيادي بحزب "حماة الوطن" في مصر، اللواء هشام بشر، على البيان الصادر عن التشكيل السياسي بشأن دعم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة في الانتخابات القادمة.

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وأصدر حزب حماة الوطن بيانا منذ قليل أعلن فيه دعمه ودعوته للرئيس السيسي لترشحه لفترة رئيسية جديدة، وفي هذا الإطار علق القيادي بحزب حماة الوطن، اللواء هشام بشر، في تصريحات لـRT على هذا القرار مشيرا: "بأن هناك جملة من الأسباب دفعت الحزب لأمرين هامين أولهما دعوة الرئيس السيسي للترشح ودعمه في الترشيح".

وتابع: "ثانيهما عدم الدفع بمرشح رئاسي"، منوها أن "قرار الحزب جاء بعد دراسه معمقة ونقاشات داخل القواعد الحزبية، نهاية بالأمانة العامه للحزب منتهيه لهذا القرار"، شارحا الأسباب في أن "الرئيس السيسي تولى الحكم في فترة عصيبة واستطاع الخروج بمصر من عنق الزجاجة، بعد أن كادت تختطف من قوة إرهابيه لا تريد لمصر الخير وتحمل المسؤولية كاملة عابرا بمصر إلى بر الأمان رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأشار اللواء إلى أن "هناك بنية تحتية قوية جعلت مصر بمصف الدول المتقدمة ووضعتها على الخريطة الاقتصادية والسياحية العالمية، ويكفي أن يشير في هذا الصدد أنه بفضل تلك السياسات الحكيمة عادت مصر إلي الواجهة السياحية بقوة بعد أن لفظت الإرهاب وعاد الاستقرار إلى الشارع المصري"، مضيفا أن "أرقام عدد السياح الوافدين لمصر تؤكد أن مصر مقبلة علي فترة سياحية غير مسبوقة".

ونوه بأنه في السياسة الخارجية "نستطيع القول أن دور مصر الدولي وغير المنحاز وتنويع مصادر التسليح هي سمات مميزة لفترة حكم الرئيس السيسي في السنوات الماضية"، وأضاف "أن بعض الدول المناهضة لمصر التي اتخذت موقفا مناهضا بثورة 30 يونيو، عدلت مواقفها تماما وأصبحت لها علاقات متميزة بمصر".

وقال القيادي بحزب "حماة الوطن" إن "الرئيس السيسي اتخذ سياسة النفس الطويل في معالجة أزمة سد النهضة، حيث أجبرت إثيوبيا على العودة للمفاوضات، وتعهدت بعدم الاستمرار بسياسة الملء المفاجيء، وهو ما يؤكد أن مصر لا تتخذ مواقف عدائية، بل تتبع سياسة هادئة وحكيمة، وهي الوصول لحصة مصر كاملة وغير منقوصه لنهر النيل".

وكان حزب "حماة الوطن" المصري قد عبر عن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لولاية رئاسية جديدة، في إطار أهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم