خبير أرصاد سعودي: المملكة ودول عربية ستشهد موجات حر عنيفة ويجب تغيير نمط العيش الصيفي

كشف خبير الأرصاد الجوية السعودية، حسن كراني، عن موجات حر عنيفة ستشهدها المملكة ومعظم الدول العربية.

وكتب حسن كراني على حسابه في "تويتر"، أن "الموجة الحرارية التي أدت لحرارة عالية على المتوسط من المغرب العربي، وشرقا حتى دول شرق المتوسط مرورا بتونس والجزائر وليبيا ومصر ودول بلاد الشام والسعودية ودول أوروبا، لم ولن تكون الأولى والأخيرة".

وأضاف: "سوف تليها موجات أعنف منها، تتوالى حتى نهاية الصيف، فغيروا مفهوم نمط العيش الصيفي المعتاد".

🔥ألموجة ألحرارية🔥

ألتي أدت لحرارة عالية على ألمتوسط من ألمغرب ألعربي وشرقا حتى دول شرق ألمتوسط مرورا بتونس،ألجزائر،ليبيا،مصر، دول بلاد ألشام،ألسعودية،دول أوروبا..لم ولن تكن ألأولى والأخيرة وسوف تليها موجات(أعنف منها)تتوالى حتى نهاية ألصيف فغيروا مفهوم نمط العيش ألصيفي ألمعتاد. pic.twitter.com/AxVCSWOo0o — حسن كراني (@H_M_K_00) July 22, 2023

المصدر: RT