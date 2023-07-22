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شاهد بالفيديو.. الموت يباغت معلما يمنيا أثناء تناوله وجبة الإفطار في مطعم

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شاهد بالفيديو.. الموت يباغت معلما يمنيا أثناء تناوله وجبة الإفطار في مطعم
Gettyimages.ru
علم اليمن
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تداول نشطاء يمنيون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لوفاة معلم أثناء تناوله وجبة الإفطار بمطعم في محافظة إب قبيل بدء دوامه المدرسي.

وأظهر المقطع الأستاذ عبد الغني سفيان وهو يتناول وجبة الإفطار الأخيرة بأحد المطاعم في محافظة إب، حيث سقط على طاولة الطعام، فيما حاول شخص كان يجلس بجواره مساعدته، إلا أن المعلم توفي على الفور.

ووفقا لموقع "المشهد اليمني"، فقد عمل سفيان في المدرسة دون راتب، حيث "طوى بذلك سبع سنوات من الألم والظلم والدوام بدون راتب".

وأكد الأطباء الذين حاولوا إسعاف سفيان في المركز الطبي الذي نقل إليه، أنه وصل إليهم مفارقا للحياة.

 

المصدر: RT

 

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