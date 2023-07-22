مراسلنا: تظاهرات حاشدة في بغداد لأنصار الفصائل المسلحة احتجاجا على حرق القرآن (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن أعدادا كبيرة من أنصار الفصائل الشيعية المسلحة تظاهرت في العاصمة بغداد احتجاجا على حرق القرآن.

وذكر مراسلنا أن المظاهرات انطلقت بالقرب من المنطقة الخضراء حيث تقع السفارة الدنماركية وجالت في بعض شوارع العاصمة.

وأضاف أن التظاهرة عرفت مشاركة مجموعات نسوية إسلامية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيعقدون اجتماعا لبحث قضية الإساءة للقرآن الكريم.

وطالبت الخارجية العراقية المجتمع الدولي أن "ينفذ التزاماته الأخلاقية والحضارية بشكل مسؤول ومتساو، وفقا لما نصت عليه القرارات الدولية بتجريم العنصرية ومعاداة السامية وأتباعها في العالم".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، عن طرد سفيرة السويد لدى بغداد، جيسيكا سفاردسترم، بعد احتجاجات تخللها حرق مقر السفارة السويدية في بغداد.

المصدر: RT