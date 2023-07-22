مصادر لـRT: "حماة الوطن" يطلب اجتماع قياداته ويعلن خياراته بالنسبة لانتخابات مصر الرئاسية

أعلن حزب "حماة الوطن" المصري الدعوة لعقد اجتماع لقياداته العليا لدراسة خياري دفع مرشح من صفوفه أو إعلان تأييد أي من المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية المقبلة بحسب مصادر لـRT.

وأصدر الحزب بيانا اليوم السبت، من أجل تحديد موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة وإمكانية الدفع بمرشح، مشيرا إلى أنه "إيمانا من الحزب برئاسة، الفريق جلال الهريدي، بأهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتزامن مع إعلان عدد من الشخصيات عزمها الترشح لمنصب الرئيس، فإن المكتب التنفيذي قرر الدعوة لعقد اجتماع لقياداته العليا خلال الـ48 ساعة القادمة".

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ولفت الحزب إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من احترام "حماة الوطن" كحزب ديمقراطي لجميع قواعده الحزبية وكافة أعضائه وتشكيلاته على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه أيا كان موقفه، فإنه يدعو الجميع إلى ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام "لاسيما ونحن بصدد استكمال جهود الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة".

من جهة أخرى، رفض الحزب "محاولات البعض تشويه الاستحقاق الدستوري بادعاءات كاذبة، لاسيما أن الانتخابات ستتم بإشراف قضائي كامل، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام الجميع ممن تنطبق عليهم الشروط في التقدم للترشح".

وأكد في ختام بيانه أن المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر يشير إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تحترم إرادة المصريين واختيارهم.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم