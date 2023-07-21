المصريون والروس أمام أول قطعة نووية في تاريخ مصر

نشرت السفارة الروسية بالقاهرة مجموعة صور للمدير العام لشركة "روسآتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، في موقع محطة الضبعة النووية.

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وظهر المسؤولون الروس والمصريون في الصور أمام أول قطعة نووية في تاريخ مصر، وهي قلب المفاعل النووي.

وتعتبر "مصيدة قلب المفاعل" و"وعاء الاحتواء" من مكونات الوحدات النووية الأربع، التى تعبر عن اتباع أعلى معايير الأمان النووي فى محطة الضبعة.

وتوضع مصيدة قلب المفاعل أسفل "حلة ضغط المفاعل"، لكل وحدة من الوحدات النووية الأربع، حيث يكون دورها فى حالات الحوادث الشديدة، وعند "انصهار قلب المفاعل تقوم بالتقاط المواد المنصهرة، التي تحمل مواد مشعة وتصل درجة حرارتها إلى حوالي 2000 درجة مئوية، كما تمنع وصولها إلى جوف الأرض، ولذلك تأتي أهمية "مصيدة قلب المفاعل" التي تعد أول وحدة ثقيلة تأتي من روسيا لتركيبها قبل "حلة ضغط المفاعل النووي".

ويكون العمر الافتراضي لـ"مصيدة قلب المفاعل" من عمر المحطة النووية، ومن هنا تأتي أهميتها باعتبارها واحدة من أهم الوحدات اللازمة لبناء المفاعل النووي، حيث أنها تعمل على الاحتفاظ بالمواد المنصهرة، وتحافظ عليها وتبردها، كما تضمن تقليل نسب تولد الهيدروجين وتقلص الضغط العالي فى حالة وقوع حادث.

المصدر: RT