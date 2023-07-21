الإمارات.. كلاب خاصة للكشف عن الشرائح الإلكترونية بشرطة رأس الخيمة (صور)

نجحت شرطة رأس الخيمة بالإمارات في تجهيز وتدريب مجموعة من الكلاب التابعة لقسم التفتيش الأمني K9 للكشف عن الشرائح الإلكترونية الممغنطة بمختلف أنواعها وأحجامها وأشكالها.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن شرطة رأس الخيمة تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة انجازاتها في أيقونة العمل الشرطي المتميز.

وقال العميد جمال أحمد الطير، مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة، إن قسم التفتيش الأمني "K9" قام بتجهيز وتدريب عدد من الكلاب من إنتاج الوحدة، من فصيلة "لابرادور" للكشف عن الشرائح الإلكترونية الممغنطة بعد عملية تدريب مكثفة تواصلت على مدى عام كامل، تحت إشراف مدربين من أصحاب الكفاءة والخبرة لتكون شرطة رأس الخيمة إحدى الجهات صاحبة السبق في هذا الموضوع على المستوى المحلي والإقليمي.

وأوضح مدير عام الموارد والخدمات المساندة أن هذه التجربة نابعة من عدة تحديات واجهتها الجهات المختصة في مجال البحث والتحري، خاصة في مجال البحث واكتشاف الشرائح والأجهزة الإلكترونية.

وصرح المتحدث بأن القيادة العامة أخذت على عاتقها ضرورة البحث عن تجارب ووسائل مطبقة تخدم نفس الهدف، حيث تم التوصل إلى ضرورة تدريب وتأهيل عدد من الكلاب لاكتشاف الرقائق الالكترونية المخبأة، والمساهمة في تقديم المساعدة اللازمة التي تتطلبها الوحدات الميدانية الشرطية لضبط المشتبه بهم في هذا النوع من القضايا.

وأشار إلى أن الكلاب تلعب أدوارا حساسة في قضايا معقدة وخطرة، ما دفع باتجاه تدريب هذه النوعية من الكلاب التي تتميز بقدرتها على الكشف عن الشرائح الإلكترونية الممغنطة بدقة وفاعلية عالية وبسرعة كبيرة، حيث من المقرر الاستفادة منها في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة رأس الخيمة، مما سيسهم بدوره في تعزيز الأمن والأمان ومكافحة الجريمة والحد منها، فضلا عن تعزيز العدالة الجنائية.

ولفت المتحدث إلى أن استخدام الكلاب في الكشف عن الشرائح الإلكترونية بدأ في عدد من الدول المتقدمة قبل أن يتم تطبيقه في شرطة رأس الخيمة التي تضع أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه وزائريه على رأس سلم أولوياتها واهتماماتها.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية + "فيسبوك"