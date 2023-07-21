الرئيس الجزائري: قوة فلسطين في وحدتها

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال حوار مع قناة "CCTV" الصينية، أن قوة فلسطين في وحدتها.

وأضاف الرئيس تبون أن الجزائر تناضل مع بعض الدول، مثل الصين، حتى تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وذكر أن الجزائر دفعت ثمن حرية قرارها غاليا، بينما يحاول الاستعمار اليوم، الرجوع بوجه جديد، غير أن ذلك لن يتحقق لأن الشعوب الإفريقية أصبحت واعية.

وقال الرئيس الجزائري إن الصين من الدول الصديقة التي ساعدت الجزائر في مسيرتها التنموية بعد الاستقلال، كما صرح بأنها أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة.

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر مرتاحة في تعاملاتها مع الصين، حيث تعمل على إقامة مشاريع مشتركة مع بكين في كل المجالات، بما في ذلك مجالي السكك الحديدية والمناجم.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد في الجزائر يفتح آفاقا واسعة لكل المستثمرين، موضحا أن بلاده تتطلع إلى إقامة شراكة جزائرية صينية في مجال الفضاء.

وأبرز في حديثه أن الجزائر أصبحت من الأقطاب الكبيرة في مجال الطب على مستوى إفريقيا والمتوسط، حيث تعمل على إقامة شراكة جزائرية صينية في الأسواق الإفريقية، مؤكدا أن الجزائر دولة عظمى في إفريقيا، وبإمكانها أن تكون وسيطا بين الصين ودول القارة.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية