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الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية بالمملكة

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الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية بالمملكة
الخارجية الأردنية
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استدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة السويدية في المملكة، لنقل رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" إلى حكومة بلاده لسماحها بالاعتداء على المصحف بستوكهولم.

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وأكدت الوزارة إدانتها تدنيس نسخة من المصحف تعبيرا عن ثقافة الكراهية، واستفزازا فجا لمشاعر حوالي ملياري مسلم، لا يمكن تبريره في سياق حرية التعبير مطلقا.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال، التي تمثل خرقا للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيدا خطيرا لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهرا من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق.

وأمس الخميس، أقدم المتطرف سلوان موميكا مجددا على تمزيق العلم العراقي والقرآن وصور شخصيات دينية بارزة بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني علي خامنئي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

المصدر: بترا

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