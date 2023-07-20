السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ميلوني

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأن ميلوني أشادت خلال الاتصال بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها، معربة عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وأكدت ميلوني الحرص على تعزيز التواصل البناء مع سيادته لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلا عن مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.

من جهته، أعرب السيسي عن تقديره لرئيسة وزراء إيطاليا، مؤكدا ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، واستغلال الآفاق الواسعة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة، فضلا عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية.

المصدر: RT