مصر.. النيابة تعاين عقارا انهار متأثرا بزلزال 1992

قررت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة معاينة موقع عقار الخليفة المنهار في القاهرة، والمكون من من أرضي و3 طوابق حوائط حاملة وأسقف خشبية..

وتولت النيابة التحقيق، حيث استمعت رئيس النيابة لأقوال كلًا من مهندس التنظيم المختص، ومفتش المباني عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، كما اطلعت على ملف العقار الموجود بالحي، حيث تبين أنه بعد زلزال 1992، عاينت اللجنة المشكلة لمعاينة العقارات المتضررة من الزلزال، العقار وأصدرت تقريرها بالإزالة الجزئية وترميم باقي العقار، وأن العقار محرر بشأنه محضران عدم تنفيذ للترميم الأول بتاريخ 11/1/1998، والثاني بتاريخ 23/10/199.

وتبين أن العقار صادر له قرارات إزالة للدورين الثاني والثالث رفض السكان تنفيذها وتم عمل محاضر عدم تنفيذ ضد المخالفين، وأسفر الانهيار عن مصابين اثنين وحالة وفاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية