الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بقتل 14 مدنيا جنوبي الخرطوم

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بقتل 14 مدنيا وإصابة 15 آخرين في منطقة العزوزاب جنوبي الخرطوم بضربة وجهتها طائرة مسيرة.

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وأفاد مراسل RT بتحيلق الطيران الحربي التابع للجيش السوداني صباح اليوم الخميس في سماء أم درمان، حيث قصف عددا من أهداف قوات الدعم السريع غربي المدينة.

كما استهدفت المقاتلات الحربية تمركزات تابعة للدعم السريع في منطقة سوبا شرقي العاصمة.

أما خارج الخرطوم، فقد شهدت أجواء مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، تحليقا مكثفا للطيران الحربي المقاتل الذي استهدف عددا من مواقع وتمركزات الدعم السريع. وقد سارعت أسلحة مضادات الأرض التابعة للدعم بالتصدي لها بحسب مصادر محلية.

وتستمر الاشتباكات المسلحة في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، للشهر الرابع على التوالي، وسط تكثيف دولي للمشاورات بشأن التوصل لحل للأزمة.

وفي وقت سابق، أعلن نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي أن الجيش منفتح على أي مبادرة جادة لوقف الحرب تضمن الحفاظ على السيادة الوطنية.

وعاد ممثلون للقوات المسلحة إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع.

المصدر: RT