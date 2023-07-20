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اليمن.. قتلى بحادث اصطدام صهريج للديزل وشاحنة للغاز في شبوة (فيديو)

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اليمن.. قتلى بحادث اصطدام صهريج للديزل وشاحنة للغاز في شبوة (فيديو)
حادث تصادم مروع بين قاطرة ديزل وأخرى للغاز في شبوة
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قتل شخصان وأصيب ثالث جراء حادث اصطدام مروع بين صهريج محمل بالديزل وشاحنة محملة بالغاز في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء في عقبة "لماطر" بمديرية الروضة، ووثقت مقاطع فيديو لحظة الانفجار العنيف في القاطرة، وتصاعد النيران بشكل مخيف.

ولم تتضح بعد حجم الخسائر، كما لم يصدر أي تعليق عن السلطات المحلية بخصوص الواقعة.

المصدر: المشهد اليمني

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