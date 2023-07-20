اليمن.. قتلى بحادث اصطدام صهريج للديزل وشاحنة للغاز في شبوة (فيديو)

قتل شخصان وأصيب ثالث جراء حادث اصطدام مروع بين صهريج محمل بالديزل وشاحنة محملة بالغاز في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

ووقع الحادث مساء أمس الأربعاء في عقبة "لماطر" بمديرية الروضة، ووثقت مقاطع فيديو لحظة الانفجار العنيف في القاطرة، وتصاعد النيران بشكل مخيف.

ولم تتضح بعد حجم الخسائر، كما لم يصدر أي تعليق عن السلطات المحلية بخصوص الواقعة.

#اليمن : تصادم مروع بين قاطرة ديزل وأخرى غاز في #شبوة ووقوع وفيات pic.twitter.com/eE2tbiPhIq — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) July 20, 2023

المصدر: المشهد اليمني