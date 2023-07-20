لبنان.. كلب شارد يجر طفلة حديثة الولادة وضعت في كيس للقمامة

هزت حادثة مروعة مدينة طرابلس شمالي لبنان، حيث عثر على طفلة حديثة الولادة في كيس أسود لجمع القمامة، يجره كلب شارد في أحد شوارع المدينة.

ولدى مرور المواطن "ي.ص"، بالقرب من مبنى بلدية طرابلس، شاهد كلبا يجر كيسا سمع بداخله أنين، وعلى الفور سارع إلى أخذ الكيس ليتبين أن بداخله طفلة حديثة الولادة نقلها إلى المستشفى الإسلامي. ونقلت لاحقا إلى مستشفى طرابلس الحكومي عبر جهاز الطوارئ والإغاثة.



وتعاني الطفلة من جروح متفرّقة في مختلف أنحاء جسدها، وقد بوشرت التحقيقات القضائية لكشف ملابسات الحادثة، وإمكانية كشف هوية الطفلة.

كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار أنه "تم التواصل والتنسيق بما يتعلق بموضوع الطفلة حديثة الولادة في طرابلس مع الجهات القضائية المختصة التي تتابع حالتها، ونقلت إلى المستشفى للمعالجة من بعض الجروح البسيطة".



وأضاف حجار: "كما تمّ تأمين مركز لإيوائها للتأكد من تأمين حقوقها بما يراعي سلامتها ونموها بشكل طبيعي".

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي صور للطفلة المصابة بخدوش وجروح في مختلف أنحاء جسدها، ربما نتيجة سحبها بواسطة الكلاب الشاردة التي تملأ المكان ليلا.

" طفلة حديثة الولادة داخل كيس أسود يجرّها كلب في طرابلس! "

اغتصاب ؟؟؟ ما بدك ولاد ؟؟؟ بالغلط حبلتي ؟؟؟ شو ما كان السبب في الف حل من انو ترمي طفل بكيس زبالة على الطريق !

يا جماعة وين الرحمة وين الانسانية شو في عالم بلا ضمير .. ناس بتموت على ولد وناس بتموِّت الولد ! pic.twitter.com/dSuJQ6XvSy — Elie Merheb (@_ElieMerheb) July 19, 2023

طفلة حديثة الولادة كانت موضوعة داخل كيس أسود في طرابلس، كان كلبًا يجرّ الكيس عند مرور أحد الاشخاص الذي سمع صوت بكاء صادر من الكيس💔

أي إجرام هذا!

الكلب عنده إنسانية أكتر من أهلها المجرمين! pic.twitter.com/Klfgp0HVYq — Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) July 19, 2023

المصدر: mtv + "النهار"