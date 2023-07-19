 
مباشر

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية التركية التي أهداها أردوغان للعاهل السعودي وولي العهد

أخبار العالم العربي

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية التركية التي أهداها أردوغان للعاهل السعودي وولي العهد
RT / spa
الأمير محمد بن سلمان يقود السيارة التركية TOGG التي أهداها الرئيس التركي خلال زيارته إلى المملكة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpqr

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارة "توغ" TOGG التركية الكهربائية كهدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش زيارته للمملكة.

إقرأ المزيد
أردوغان يقدم هديتين لأمير قطر (صور)
أردوغان يقدم هديتين لأمير قطر (صور)

وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترؤسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة.

وتفحص أردوغان وابن سلمان السيارة لفترة في ساحة القصر.

وتفاعل مغردون مع لقطة اصطحاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي، بسيارة كهربائية أهداها له أردوغان خلال زيارته إلى المملكة مساء الاثنين.

وقاد الأمير محمد بن سلمان السيارة وكان أردوغان بجانبه وتوجها معا من قصر السلام بجدة إلى مقر إقامة الرئيس التركي.

وأعلنت تركيا إنتاج سيارة "توغ" للمرة الأولى في 29 أكتوبر من عام 2022، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

يبدأ سعر سيارة "توغ" من طراز "T10X" فئة "V1 RWD" من 50 ألف دولار أمريكي، في حين بلغ سعر فئة "V2 RWD" ذات المدى القياسي 55.6 ألف دولار أمريكي وسعر الفئة نفسها ذات المدى الطويل حوالي الـ64 ألف دولار أمريكي، وفق ما ذكرته الشركة في مارس الماضي.

وتصل بطارية سيارة "T10X" إلى 80% من طاقة الشحن المطلوبة خلال 28 دقيقة، وذكرت الأناضول أن السيارة لديها ميزة مساعد السائق في الازدحامات المرورية ما يتيح للسائق رفع يديه عن المقود وتركها تسير بسرعة قصوى تبلغ 15 كيلومترا في الساعة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا