سعر ومواصفات السيارة الكهربائية التركية التي أهداها أردوغان للعاهل السعودي وولي العهد

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارة "توغ" TOGG التركية الكهربائية كهدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش زيارته للمملكة.

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وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترؤسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة.

وتفحص أردوغان وابن سلمان السيارة لفترة في ساحة القصر.

وتفاعل مغردون مع لقطة اصطحاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي، بسيارة كهربائية أهداها له أردوغان خلال زيارته إلى المملكة مساء الاثنين.

وقاد الأمير محمد بن سلمان السيارة وكان أردوغان بجانبه وتوجها معا من قصر السلام بجدة إلى مقر إقامة الرئيس التركي.

سمو ولي العهد يصطحب رئيس تركيا لدى مغادرته قصر السلام في جدة إلى مقر إقامته، فيما قدّم فخامته سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد.



•#الرئيس_التركي_في_المملكةpic.twitter.com/3W8cUzmzzp — إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) July 18, 2023

#أردوغان يقدم سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد#الرئيس_التركي_في_المملكة⁩ pic.twitter.com/umeZQN88oQ — المطيري عزيز (@lqSdaPaE7dq3fuN) July 18, 2023

فيديو | #ولي_العهد يصطحب الرئيس التركي لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته، وأردوغان يقدم سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد#الرئيس_التركي_في_المملكة⁩#الإخباريةpic.twitter.com/cFslCT9jUy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2023

سمو #ولي_العهد وهو يصطحب فخامة رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته، فيما قدّم فخامته سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.



❤️https://t.co/5aRdOldsrv❤️ #الرئيس_التركي_في_المملكةpic.twitter.com/utHTE03bJC — محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) July 18, 2023

وأعلنت تركيا إنتاج سيارة "توغ" للمرة الأولى في 29 أكتوبر من عام 2022، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

يبدأ سعر سيارة "توغ" من طراز "T10X" فئة "V1 RWD" من 50 ألف دولار أمريكي، في حين بلغ سعر فئة "V2 RWD" ذات المدى القياسي 55.6 ألف دولار أمريكي وسعر الفئة نفسها ذات المدى الطويل حوالي الـ64 ألف دولار أمريكي، وفق ما ذكرته الشركة في مارس الماضي.

وتصل بطارية سيارة "T10X" إلى 80% من طاقة الشحن المطلوبة خلال 28 دقيقة، وذكرت الأناضول أن السيارة لديها ميزة مساعد السائق في الازدحامات المرورية ما يتيح للسائق رفع يديه عن المقود وتركها تسير بسرعة قصوى تبلغ 15 كيلومترا في الساعة.

المصدر: RT + وكالات