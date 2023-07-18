تونس.. حريق بغابة ملولة في طبرقة والحماية المدنية تحاول السيطرة على ألسنة اللهب (صور + فيديو)

قالت وسائل إعلام تونسية يوم الثلاثاء إن حريقا شب بغابات ملولة من معتمدية طبرقة، مشيرة إلى أن جهود الحماية المدنية والغابات متواصلة من أجل السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها.

وذكرت "موزاييك" أن قاعة العمليات الجهوية تلقت إعلاما عن بداية حريق بغابة بملولة التابعة لمعتمدية طبرقة وعلى الفور تم توجيه 4 شاحنات إطفاء حماية مدنية وشاحنتين تابعتين للغابات من أجل السيطرة على الحريق ومنع انتشاره واقترابه من التجمعات السكنية.

وأشارت إلى أن السلطات تدخلت رغم صعوبة التضاريس التي جعلت الوصول إلى مكان الحريق صعبا، ومع ذلك تتواصل الجهود لاخماده والحد من الخسائر في الغابات.

المصدر: وسائل إعلام تونسية