كارثة جديدة في مصر.. انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالخليفة في القاهرة

شهد حي الخليفة التابع لمحافظة العاصمة المصرية القاهرة انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق.

وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن الإصابات الأولية لحادث انهيار عقار منطقة الخليفة.

وأوضح مصدر لموقع "القاهرة 24" أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، مؤكدا أنه جار انتشال باقي المواطنين من تحت العقار من قبل الحماية المدنية.

وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن باقي السكان أسفل أنقاض عقار الخليفة المنهار والمكون من 3 طوابق.

المصدر: "القاهرة 24"