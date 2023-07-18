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لبنان.. مودع يقتحم مصرفا ومعه قنبلة (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. مودع يقتحم مصرفا ومعه قنبلة (فيديو)
AFP
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أقدم أحد المودعين في لبنان على اقتحام مصرف في منطقة شحيم حاملا قنبلة ومطالبا باسترداد وديعته.

وأفادت وسائل إعلامية لبنان بأن المودع يهدد باستخدام القنبلة حال لم يحصل على وديعته.

وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

المصدر: RT

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