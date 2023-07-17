روسيا تعزز الإجراءات الصحية على الرحلات من مصر بعد ظهور مرض غامض

عززت هيئة الرقابة الروسية الإجراءات الصحية على الرحلات الجوية من مصر، بعد الإعلان عن ظهور مرض غامض.

وقال بيان هيئة الرقابة الروسية إنه تم تعزيز الرقابة الصحية والحجر الصحي على الرحلات الجوية من مصر بسبب حالات مرضية مجهولة.

وجاء في الرسالة أنه "فيما يتعلق بالوضع الحالي بشأن الرحلات القادمة من مصر، عززت الهيئة الرقابة الصحية والحجر الصحي، بما في ذلك بمساعدة نظام المعلومات الآلي "بيريميتر".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت بيانا، أمس الأحد، بعد شكوى مواطنين في قرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، من ظهور مرض غامض وإصابة قرابة 250 شخصا من أهالي القرية بالمرض.

وقالت الصحة المصرية، في بيانها، إن الأعراض التي يعاني منها المرضى في قرية العليقات لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

المصدر: تاس