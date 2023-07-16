بعد إحراق جسدها.. النقض المصرية تؤيد حكم الإعدام شنقا لقاتل طالبة يمنية

أيدت محكمة النقض في مصر إعدام المتهم م.م. بعد رفض الطعن المقدم على الحكم الصادر من جنايات القاهرة لاتهامه بقتل الطالبة اليمنية منى مفتاح في يوليو 2016 في منطقة المنيل بالقاهرة.

وتعود أحداث القضية إلى أواخر شهر رمضان يوليو 2016، حيث قام المتهم بقتل المجني عليها بشقتها الكائنة في منطقة المنيل بالقاهرة وأحرق جثمانها لمحو آثار الجريمة.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة وقيامه بقتلها بهدف السرقة وتعمده إشعال النيران في شقتها بالمنيل لإخفاء الجريمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال إنه تعرف على المجني عليها عن طريق إحدى معارفها.

واستمعت النيابة لأقوال سكان العقار الذي تقيم به المجني عليها للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث.

كما انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، وكشفت المعاينة وجود بعثرة بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى اشتعال النيران بأجزاء منها في محاولة من الجاني حرق الشقة لإخفاء معالم جريمته.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري