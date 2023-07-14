فيديو لآلاف المغاربة يعبر عن حبهم لمصر!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لآلاف المغاربة في حفل أمين بودشار بالقاعة المغطاة لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب وهم يرددون أغنية جانا الهوى.

وتفاعل عدد كبير من المصريين مع الفيديو الخاص بالمغاربة، حيث تعجب البعض من نطق المغاربة الصحيح للأغنية الخاصة بالفنان المصري الكبير والراحل عبد الحليم حافظ باللهجة المصرية، حيث تبدو اللهجة المصرية صعبة على سكان شمال إفريقيا في المغرب والجزائر وتونس.

وعبر الكثير من الأشخاص عن إعجابهم بالفيديو الذي يضع حدا للكثير من الأزمات التي تصنعها كرة القدم.

المصدر: RT