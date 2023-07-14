رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: نطالب بعقد مجلس أمن قومي للحفاظ على أرواح النساء (فيديو)

قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، إن تقتيل النساء بات موضوعا محوريا لدى الجمعية خاصة وأنه تم تسجيل 21 حالة تقتيل للنساء في النصف الأول من 2023.

ودعت الزغلامي يوم الجمعة خلال استضافتها في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" إلى ضرورة عقد مجلس أمن قومي للحفاظ على أرواح النساء والتصدي لتقتيلهن وجميع أشكال العنف المسلط ضدهن واتخاذ قرارات بإرادة سياسية لحماية النساء وتفعيل القانون 58 لسنة 2017.

وقالت: "طالبنا بلقاء مع رئيسة الحكومة لأن النساء في خطر والدولة لم تتحرك لمعالجة هذه الظاهرة ووضع استراتيجية واضحة من أجل إيقاف نزيف العنف الذي بات مستشريا في المجتمع التونسي".

كما أوضحت الزغلامي أن حالات تقتيل النساء التي وقع تسجيلها موجودة في الفضاء الأسري، خاصة على يد الشريك أو الطليق أو الصديق، وفق تأكيدها.

وأردفت: "العنف ضد النساء تضاعف 6 مرات وأصبحنا كمجتمع مدني غير قادرين على إيواء النساء المعنفات".

كما شددت الزغلامي على ضرورة عدم التعامل مع حوادث قتل النساء وكأنها حالات معزولة، داعية الدولة إلى وضع ميزانية واستراتيجية واضحة للحد من العنف ضد المرأة.

كما أبرزت أن تراخي المجتمع التونسي في مناهضة العنف ضد المرأة يمكن أن يساهم في التشجيع عليه.

المصدر: "موزاييك"