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بعد علمها بمخطط لاغتيال بعض قادتها.. تظاهرة كبرى لفصائل شيعية مسلحة ضد الولايات المتحدة ببغداد ـ صور

أخبار العالم العربي

بعد علمها بمخطط لاغتيال بعض قادتها.. تظاهرة كبرى لفصائل شيعية مسلحة ضد الولايات المتحدة ببغداد ـ صور
RT
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الجمعة، بأن المئات من أنصار الفصائل الشيعية المسلحة خرجوا بتظاهرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر مراسلنا أن الفصائل الشيعية المسلحة اطلعت على معلومات تفيد بوجود مساع أمريكية لاغتيال بعض قادتها.

بعد علمها بمخطط لاغتيال بعض قادتها.. تظاهرة كبرى لفصائل شيعية مسلحة ضد الولايات المتحدة ببغداد ـ صور
RT

بعد علمها بمخطط لاغتيال بعض قادتها.. تظاهرة كبرى لفصائل شيعية مسلحة ضد الولايات المتحدة ببغداد ـ صور
RT

بعد علمها بمخطط لاغتيال بعض قادتها.. تظاهرة كبرى لفصائل شيعية مسلحة ضد الولايات المتحدة ببغداد ـ صور
RT

وأضاف أن هناك تهديدات باقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وعلى إثر ذلك عززت السلطات العراقية الإجراءات الأمنية حول السفارة.


المصدر: RT

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