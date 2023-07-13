مصر.. وفاة طبيب حسني مبارك وأحمد زكي

توفي مساء الخميس الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني.

وكان الدكتور عبد القادر الطبيب المعالج لعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الرئيس الأسبق حسني مبارك والفنان الراحل أحمد زكي.

ونعى عدد من الأطباء من بينهم الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام الدكتور عبد القاد حيث قال: "صدمة كبيرة.. أخي الكبير العالم المحترم الأستاذ الكبير د. ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بقصر العيني في ذمة الله".

كما نعى قسم طب الأورام بمعهد أورام طنطا الدكتور الراحل سائلين أن يتغمده اللله بواسع رحمته.

المصدر: "مصراوي"