تونس.. الإفراج عن شيماء عيسى ومحمد لزهر العكرمي الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"

أفرج القضاء التونسي يوم الخميس عن شيماء عيسى ومحمد لزهر العكرمي الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وأعلنت هيئة الدفاع عن سياسيين موقوفين في تونس في قضية "التآمر على أمن الدولة" أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت يوم الخميس رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن محمد لزهر العكرمي.

وأضافت هيئة الدفاع في بيان نشرته على "فيسبوك" أنه تم رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.

جدير بالذكر أنه تم إيقاف الناشطة والعضو بجبهة الخلاص الوطني شيماء الماضي في فبراير الفائت في قضية "التآمر على أمن الدولة".

المصدر: وسائل إعلام تونسية