حبس لاعب كرة قدم مشهور في مصر

قررت محكمة مصرية تأييد حبس سنة مع الشغل للاعب كرة القدم المصري إسلام جابر، المتهم بسرقة عقد زواجه العرفي من إحدى السيدات.

وسلم اللاعب إسلام جابر نفسه إلى حرس محكمة جنح مستأنف الهرم قبل جلسة استئنافه على قرار حبسه سنة في اتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي من إحدى السيدات.

وأيدت محكمة جنح مستأنف الهرم حكمها بحبس لاعب نادي الزمالك السابق سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.

وكانت عاقبت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، اللاعب في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم، لاعب كرة شهير، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه فى بسرقة عقد الزواج العرفي.

واتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، في بلاغ لقسم شرطة الهرم، لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضي، بواسطة محامٍ حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

المصدر: القاهرة 24