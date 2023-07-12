أين يصنع الجيش المصري وقود صواريخه؟

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد صلاح الدين مصطفى، إن "مصنع 18 الحربي" (شركة أبو زعبل)، يعد رائد الصناعات المتخصصة في البلاد ويؤدي دورا حيويا في المجال العسكري والمدني.

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وأوضح وزير الإنتاج الحربي، خلال جولة تفقدية بالمصنع اليوم، أن الشركة تنتج المادة الدفاعية للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، فضلا عن المادة الدافعة للمحركات الصاروخية على غرار "الوقود الصلب المتجانس والمختلط والسائل"، كما تنتج في مجال الكيميائيات "النيتروسليلوز" والوقود الصاروخي المختلط و"كلورات الصوديوم" كمنتج وسيط.

وأشار الوزير إلى أن الاستفادة من فائض الطاقات فى تصنيع منتجات مدنية، مثل البارود المستخدم فى خراطيش الصيد و"النيتروسليلوز" الحبيبي الذي يستخدم فى صناعة الحبر، و"النيتروسليلوز" المبلل بالكحول المستخدم في صناعة الدهانات، بالإضافة إلى إنتاج زيت الطعام والمسلى والمخصبات الزراعية والمنظفات والمطهرات.

وأكد الوزير على ضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج، فضلا عن الالتزام بآجال تنفيذ المشروعات الجارية، وتنفيذ تعليمات القيادة السياسية بالسعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة عناصر الأمن الصناعى لإجراءات السلامة والصحة المهنية والمتابعة المستمرة لارتداء العاملين لمهمات الأمان، أثناء عملية الإنتاج مع ضرورة اتباع كافة المحاذير للتخلص الآمن من المخلفات، والمعالجة من خلال نظام صرف صناعي يحقق أمان البيئة، مع التخلص من المخلفات الصناعية الضارة.

ووجّه الوزير أيضا بالحرص على تنظيم الدورات التدريبية للمهندسين والكيميائيين والمحاسبين والفنيين، وغيرهم من العاملين بما ينعكس على قدراتهم بشكل إيجابي ويقود للوصول إلى منتج يطابق المواصفات العالمية.

وينتج "أبو زعبل للكيميائيات المتخصصة" المفرقعات التى تعتمد عليها أعمال التفجير للتعمير وشق الطرق، كما تساهم فى المشروعات القومية لمحاجر شركات الإسمنت وخدمات التعدين والتفجير تحت الماء، كما تتعاون الشركة (مصنع 18 الحربي) مع "نالكو" الأمريكية لاستخدام مادة "البيوريت" لتنقية مياه الصرف الصحي، حيث تعد واحدة من أحدث تكنولوجيات المعالجة الكيميائية.

المصدر: الشروق