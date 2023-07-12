"الهمجية" لسلام مسافر و"رحلة في الذاكرة" لخالد الرشد باتا متوفرين إلكترونيا

بات كتابا الزميلين في قناة RT سلام مسافر بعنوان "الهمجية"، وخالد الرشد بعنوان "رحلة في الذاكرة" متوفرين على منصة iKitab الإلكترونية المخصصة لبيع الكتب.

ويطرح مسافر في كتابه "الهمجية" (يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط) سرديات كشفت لأول مرة على شاشة RT، بشأن جريمة غزو واحتلال العراق "دون موقف مسبق أو انحياز يعيق المشاهد عن إدراك ضوء الحقيقة في الظلام الدامس لأكاذيب واشنطن ولندن وحليفاتهما".

ويتضمن حوارات وشهادات حصرية من وزراء وقضاة وعسكريين كانوا في قلب الحدث.

فيما يعتبر كتاب "رحلة في الذاكرة" (يمكن الحصول عليه عبر هذا الرابط) خلاصة لحلقات برنامج يحمل الاسم نفسه يقدمه الرشد، ويعرض على قناة RT العربية.

ويضم الكتاب حوارات صحفية أبطالها دبلوماسيون ساهموا في بناء وتطوير العلاقات العربية السوفيتية ثم العربية الروسية.

المصدر: RT