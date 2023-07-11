سفير فرنسا: علاقة السيسي بالرئيس بوتين قوية ونريد استخدامها لإيقاف الحرب في أوكرانيا

قال السفير الفرنسي بالقاهرة، مارك باريتي، إن لمصر نفوذا دوليا وثقلا، مؤكدا أن بلاده تنتظر منها استخدام علاقتها الجيدة مع روسيا لـ"إقناعها بضرورة وقف الحرب".

وقال السفير الفرنسي أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأكد السفير الفرنسي أن العلاقات المصرية الفرنسية اتخذت منحنى استراتيجيا، وذلك لأن مصر من أهم الدول بالنسبة لفرنسا في البحر المتوسط، فضلا عن نفوذها في المنطقة على مختلف الأصعدة، مشددا على أن القاهرة تعتبر علاجا للأزمات والمشاكل في الشرق الأوسط، فباريس تستفيد من معرفة مصر بالمشكلات الموجودة بالمنطقة، و"هناك تنسيق بين مصر وفرنسا وليبيا على سبيل المثال".

وأشار السفير الفرنسي إلى أن الاقتصاد المصري كبير، فضلا عن القوة الكبيرة لجيش مصر في المنطقة، و"عليه فهناك شراكة استراتيجية بين مصر فرنسا تركز على استقرار مصر والمنطقة، فمصر قريبة من فرنسا جغرافيا وتاريخيا".

ولفت مارك باريتي إلى أن العلاقات الثنائية وطيدة، فالرئيس ماكرون جاء إلى مصر في قمة المناخ وتحدث مع الرئيس السيسي مطولا، كما شهدت القمة لقاء بين سامح شكري، وزير الخارجية المصري ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا.

المصدر: القاهرة 24