مصطفى بكري: جمال مبارك والسادات لا يستطيعان الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينص على أن كل من صدر ضده حكم بات ونهائي لا يجوز له الترشح لانتخابات الرئاسة، حتى إذا حصل على رد اعتبار.

وأوضح مصطفى بكري، في حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" قائلا إن "محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لا يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب حصوله على حكم بات ونهائي في قضية عام 1982".

وتابع مصطفى بكري أن "جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، لا يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب صدور حكم بات ونهائي ضده".

وأردف أنه "علينا جميعا أن نكون حريصين على الدولة المصرية.. البلد لو ضاعت مش هترجع تاني، ومحدش يزايد على وطنية الآخر".

المصدر: "صدى البلد"