خبير عربي يشير إلى "لعبة دولية" ضد مصر

أكد خبير الجيولوجيا الأردني وأستاذ هندسة المعادن والبيئة أحمد ملاعبة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية، أن سد النهضة لعبة دولية ضد مصر.

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وقال في تصريحات لـRT أن القوى الإمبريالية الكبرى وعلى رأسها إسرائيل تهدف إلى تعطيش مصر وإغراق السودان في أي لحظة.

وأشار إلى أن سد النهضة أداة لقطع المياه عن مصر، خاصة وأن التقارير العالمية تكشف أن مصر ستمر بفترة جفاف بسبب سد النهضة، وهذا الجفاف موجود قديما وأكدته الدراسات الحديثة، على الرغم من وجود السد العالي الذي نسبة التخزين به أكبر من سد النهضة ولكن نقص الإمداد من النيل الأزرق سيؤدي إلى نقص المياه بالسد العالي.

وأوضح ملاعبة أن الهدف أيضا من سد النهضة هو تجويع الشعب المصري من أجل إرهاق المنطقة، وجميعها أهداف إمبريالية تدعم إسرائيل، مثل كل دول حلف الناتو مشيرا إلى أن إسرائيل بمثابة "رئة" القوى الإمبريالية في الشرق الأوسط لذلك سيدعموا القرار الاسرائيلي وإثيوبيا بغرض الضغط على مصر التي تعد بمثابة شريان الأمة العربية كاملة بعدد السكان والانتاج، وأمل الأمة العربية.

وأضاف أن الدليل على أن سد النهضة وسيلة للضغط على مصر، هو أنه لا داعي لبناء سد بهذا الحجم من الأساس في دولة بها أمطار موسمية تصل إلى 155 مليار متر مكعب سنويا وبالتالي لا تحتاج إلى سد بحجم سد النهضة، ولكن سدودا بمعدل 5 مليارات متر مكعب من المياه أو 3 مليارات متر مكعب تكفي، مشيرا إلى أن الهدف هو إرهاق مصر حيث أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر، وجفافه يعني هجرة جماعية وتجويع وموت الشعب المصري، ولا بد من التحرك السياسي والدبلوماسي لحل الأزمة قبل أن يحدث هذا الأمر.

المصدر: RT