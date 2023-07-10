وزير الخارجية الروسي يبعث برسالة خطية لنظيره السعودي

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رسالة خطية، من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت "واس" بأن نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، تسلم الرسالة خلال استقباله بالوزارة يوم الأحد، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، سيرغي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"