رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر: نحن مقبلون على كارثة جديدة

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كرم جبر، إن الذكاء الصناعي يحمل مخاطر تشكل تهديدا كبيرا للبشرية، وخاصة الأطفال والشباب.

وقال جبر خلال اجتماع للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المصري إن الذكاء الصناعي ينتهك الخصوصية، وهو بيئة لتنفيذ العديد من الجرائم الإلكترونية والقيام بهجمات احتيالية يشنها الهاكرز.

وأكد أن الذكاء الصناعي له دور في فقدان الكثيرين لوظائفهم، حيث دخلت شركات التكنولوجيا الكبرى فى سباق محموم لإنتاج عوالم افتراضية، يمكن من خلالها أن يتعرض الأطفال والشباب لمواد إباحية وعنصرية.

وأضاف بالقول "نحن مقبلون على كارثة جديدة على جناح السعادة المزيفة، في ظل تحول كثير من مواقع الانترنت نحو التعامل مع الميتافيرس واستخدامه، خاصة فى ظل غياب قواعد واضحة لتنظيم هذا العالم المسلي والشيق ليصبح ما يمثله من مخاطر أكبر بكثير من منافعه".

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ويتمثل الميتافيرس (Metaverse)‏ في برامج للتفاعل مع شخصيات خيالية داخل فضاء افتراضي مشابه للعالم الحقيقي، منها الألعاب الافتراضية متعددة الأكوان.

وجاء حديث كرم جبر خلال مناقشة للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين، وذلك استجابة لطلب إحاطة مقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الانترنت والألعاب الإلكترونية.



وتوقع كرم جبر أن تشهد السنوات القليلة القادمة تغيرات سريعة ومتلاحقة فى مجال الإعلام، وكيفية التأثير في الرأي العام، مطالبا بالتعامل مع الأمر باعتباره أمنا قوميا لمصر وصيانة للعقل الجمعي.

المصدر: الشروق المصرية



