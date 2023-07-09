مسؤول روسي لا يستبعد لقاء الأسد وأردوغان بحضور بوتين

لم يستبعد الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، لقاء الرئيسين السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد لافرنتييف اليوم الأحد، لقناة العربية، إمكانية عقد لقاء يجمع الرئيسين السوري والتركي، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد استكمال خارطة طريق تطبيع العلاقات السورية التركية.

وأشار إلى أن عملية التطبيع بين سوريا وتركيا لم تتباطأ، بل أنها على العكس، "تتطور مع الوقت".

ووفقا للمسؤول الروسي "في البداية تم عقد اجتماع على مستوى الخبراء، تبعه اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية، الذين وجهوا نوابهم لتنفيذ خارطة الطريق. وأضاف أن "العمل يجري بشكل جاد ومكثف لتفعيل خارطة الطريق".

وقال لافرنتييف "عندما يستكمل الطرفان هذه المرحلة، سيتم إبلاغ الرؤساء بنتائجها من أجل تنظيم لقاء يجمع أردوغان والأسد، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

واستدرك لافرنتييف قائلا "بلا شك، هناك بعض الصعوبات، لكننا لا نستسلم ونواصل العمل على تقريب المواقف من خلال وساطة روسية".

ولفت المتحدث قائلا "لولا الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، لكان الوضع أفضل بكثير".

وختم لافرينتيف بأن "القوات الأمريكية تنهب ثروات سوريا لتغطية نفقات تواجدها العسكري فيها".

المصدر: تاس