تصريح لمرزوق الغانم عن موقف الأمير ابن سلمان من المنطقة المقسومة مع الكويت يثير تفاعلا (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو حديث رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مرزوق الغانم، عن موقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت.

وانتشر مقطع الفيديو صُور في وقت سابق، عقب التصريحات السعودية والكويتية الأخيرة بخصوص حقل "الدرة" البحري المتنازع عليه مع إيران.

وقال مرزوق الغانم في مقطع الفيديو خلال "بودكاست السندباد بدون ورق" إن "الأمير محمد بن سلمان رجل ذكي، مصمم على تنمية بلده، ونجح نجاحات كبيرة حتى الآن. طموحه ليس له حد بطبيعة شخصيته التي أنا أعرفها، وواضح أنه إذا أعطى كلمة خلص انتهى الأمر.. المنطقة المقسومة احنا كنا في زيارة برلمانية.. أصلا هو قال لي جزاه الله خير، قال مرزوق جيب الوفد البرلماني وأنا بتناقش معهم بشكل مباشر، وجئت بالوفد 12 عضو يمكن الموجودين، وتناقش معهم.. طبعا الطرح كان فيه أشياء متعددة، وجاوب على كل الأمور بأريحية وبطولة بال.. قبل أن أذهب، دائما رئيس المجلس يسأل (أمير الكويت) عن توجيهه وطلباته إن كان هناك أمور أخرى، قال لي (أمير الكويت) سلم على ولدي محمد، وقول له والدك شرهان عليك على المنطقة المقسومة".

كلام رئيس المجلس السابق عن الاتفاقية https://t.co/THRztNq4u6 — zizoعبدالعزيز عبدالله (@zi_zo_o) July 7, 2023

وأردف الغانم أن "الاتفاقية بين الكويت والسعودية في العام 1964، تقول إن المنطقة المقسومة خط تقسيم إداري، نحن لسنا مختلفين على المواقع، يعني بعض السخيفين يقولون والله في أراضي راحت، لا خطوط مرسمة وخالصة في عدة اتفاقيات سابقة، إنما المنطقة المقسومة.. الاتفاقية بين الكويت والسعودية تقول خط تقسيم إداري يصعب تفسيره، تفسيري غير تفسيرك، وكان التفسير عند الإخوة في المملكة أنك انت تقدر تعبر الخط ككويتي وهم يقدرون يعبرون الخط كسعودي، وكانت تسبب بعض الإشكالات".

وأضاف أن "الأمير محمد بن سلمان جزاه الله خير قال تم يا طويل العمر، وكانت مكانة الشيخ الصباح مكانة كبيرة جدا.. ولما ذهب إلى هناك (السعودية) قلت له: يا طويل العمر ترى الشيخ صباح يقول كيت كيت قال افا، قلت له إيه اتفاقية المنطقة المقسومة ما خلصت، قالي (محمد بن سلمان) بعض الأشياء التي حصلت، وقال "مرزوق..تعال انت وفاوضنا"، قلت يا طويل العمر أنا عندي بالكويت ناس تبي الشارة علي، يقولون بعدين رئيس مجلس الأمة وليش يتدخل وهذه صلاحيات السلطة التنفيذية وما إلى ذلك، قال "لا أنا أبي أشهدك بس حق الشيخ صباح أني سأكون كويتيا سعوديا قبل أن أكون سعودي كويتي".

وتابع الغانم بالقول "قعدنا الوفد الكويتي مع الأمير محمد بن سلمان، ومع الأمير تركي بن محمد بن فهد من الساعة 8:30 إلى قريب الفجر، وفعلا الأمير محمد بن سلمان، كما قلت في قاعة عبد الله السالم، كان كويتي سعودي قبل لا يكون سعودي كويتي، وانتهينا في مسودة الاتفاقية التي تنص في مادتها الأولى أنه ليس خط تقسيم إداري أن هذه خط حدود".

وفي وقت سابق، أكدت السعودية أنها والكويت فقط، تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز "الدرة" المتنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب فيه.

ويعرف الحقل في إيران باسم "آرش"، بينما يسمى في الكويت والسعودية بـ"الدرة"، في حين تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة في نزاع بدأ قبل عقود.

وجددت الكويت دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.

وتصر الكويت أيضا على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، حيث اتفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.

المصدر: RT