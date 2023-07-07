لبنان.. قتيل وعدد من الجرحى جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد (فيديو)
قتل شخص وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد في بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبنانية.
وأفادت صحيفة "النهار" بأن عددا من المصلين تعرضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة" في برالياس.
وأشارت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وتوجهت عناصر الجيش إلى المكان، حيث أصيب مطلق النار.
بر الياس pic.twitter.com/UbqhYvogKO— samir karam (@samirka01721947) July 7, 2023
قتيل و٥ جرحى اثر اشكال في برالياس القتيل الاستاذ علي شبلي هجوم مسلح بالاسلحة الحربية على جامع عكاشة برالياس باخر طريق المكاوي وهناك ضحايا واصابات.— المستشار قاسم حدرج (@almostshar202) July 7, 2023
طالما أن التحقيقات تبقى مطوية وملفلفة والمشانق لا تعلق ستبقى الأمور متفلتة وشريعة الغاب هي السائدة . pic.twitter.com/ifdhV8k0HH
اشتباك بين دورية للجيش مطلق النار على مسجد في بر الياس أثناء توقيفه ما أدى إلى إصابته— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) July 7, 2023
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المصدر: "النهار" + RT