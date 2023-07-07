لبنان.. قتيل وعدد من الجرحى جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد (فيديو)

قتل شخص وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد في بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبنانية.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن عددا من المصلين تعرضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة" في برالياس.

وأشارت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وتوجهت عناصر الجيش إلى المكان، حيث أصيب مطلق النار.

قتيل و٥ جرحى اثر اشكال في برالياس القتيل الاستاذ علي شبلي هجوم مسلح بالاسلحة الحربية على جامع عكاشة برالياس باخر طريق المكاوي وهناك ضحايا واصابات.

طالما أن التحقيقات تبقى مطوية وملفلفة والمشانق لا تعلق ستبقى الأمور متفلتة وشريعة الغاب هي السائدة . pic.twitter.com/ifdhV8k0HH — المستشار قاسم حدرج (@almostshar202) July 7, 2023

اشتباك بين دورية للجيش مطلق النار على مسجد في بر الياس أثناء توقيفه ما أدى إلى إصابته

pic.twitter.com/zawr6u0WFs — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) July 7, 2023

المصدر: "النهار" + RT