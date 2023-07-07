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لبنان.. قتيل وعدد من الجرحى جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد (فيديو)

أخبار العالم العربي

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قتل شخص وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد في بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبنانية.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن عددا من المصلين تعرضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة"  في برالياس.

وأشارت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وتوجهت عناصر الجيش إلى المكان، حيث أصيب مطلق النار. 

المصدر: "النهار" + RT

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