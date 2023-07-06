صور جديدة متداولة للضابط المصري منفذ جريمة الدهس المروعة في "مدينتي"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا جديدة للضابط منفذ عملية الدهس المروعة في كومبوند "مدينتي"، والتي أسفرت عن مقتل طبيبة وإصابة زوجها وأطفالها.

ووفقا للمعلومات المتداولة فإن الضابط المصري المتهم، تخرج في كلية الطب العسكري، حيث نشرت الصور وهو يرتدي الزي العسكري.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول صورة ضحية حادث مدينتي، الصيدلانية بسمة علي حسين، واكتست الصفحات بالسواد، وعبر النشطاء عن إحساس بالألم الذي شعروا به نتيجة وقوع حادث مدينتي.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت بيانا، الثلاثاء، بشأن عملية الدهس.

وقال بيان الجيش المصري: "في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة".

وتابع البيان: "تباشر النيابة العسكرية التحقيقات ، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) " جنايات عسكرية " شرق القاهرة ، وأسندت للمتهم جرائم " القتل العمد والشروع فيه " وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجار إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات .وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون .كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وقتلت سيدة مصرية تعمل صيدلانية بعدما دهست تحت عجلات سيارة ضابط جيش بعدما خدش ابنها سيارته أثناء اللعب.

وكانت الأسرة في إجازة بمصر، الزوج حمدان زكي طبيب بيطري يعمل في إحدى شركات الأدوية بالكويت، ولديهما 3 أطفال ياسين 11 عاما، ونور 9 أعوام، والأصغر أحمد 7 أعوام.

ووفق وسائل إعلام محلية مصرية، صدم ابنه الأكبر إحدى السيارات بـ"سكوتر" أمام الفيلا المجاورة لمنزله، وتسبب في خدشها، فذهبت الأسرة للاعتذار، فخرج المتهم، ونشبت مشادة كلامية ليركب سيارته ويدهس الأسرة، ويتسبب في وفاة الأم "بسمة" وإصابة الأطفال إصابات بالغة، فيما أصيب حمدان بإصابات طفيفة.

واستمعت النيابة لشهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما سلم قائد السيارة المتسبب في الحادث نفسه للشرطة.

المصدر: RT