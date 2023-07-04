 
مباشر

وفاة تونسي طعنه أفارقة من جنوب الصحراء (فيديو)

أخبار العالم العربي

وفاة تونسي طعنه أفارقة من جنوب الصحراء (فيديو)
RT
وفاة تونسي طعنه أفارقة من جنوب الصحراء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vmev

توفي تونسي مساء الاثنين بعد تعرضه gعملية طعن باستعمال آلة حادة وذلك بطريق المهدية كلم 10 من ولاية صفاقس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس 1، فوزي المصمودي.

وأشار فوزي المصمودي إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية
القصد.

وذكرت وسائل إعلام تونسية نقلا عن شهود عيان أن المعتدين من أفارقة جنوب الصحراء.

وأشارت الإذاعة الخاصة إلى أنهم لاذوا بالفرار بعد ارتكاب فعلتهم.

ونشر النائب بالبرلمان التونسي طارق المهدي، مقطع فيديو وثق الحادثة. 

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا