وفاة تونسي طعنه أفارقة من جنوب الصحراء (فيديو)

توفي تونسي مساء الاثنين بعد تعرضه gعملية طعن باستعمال آلة حادة وذلك بطريق المهدية كلم 10 من ولاية صفاقس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس 1، فوزي المصمودي.

وأشار فوزي المصمودي إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية

القصد.

وذكرت وسائل إعلام تونسية نقلا عن شهود عيان أن المعتدين من أفارقة جنوب الصحراء.

وأشارت الإذاعة الخاصة إلى أنهم لاذوا بالفرار بعد ارتكاب فعلتهم.

ونشر النائب بالبرلمان التونسي طارق المهدي، مقطع فيديو وثق الحادثة.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية