بعثة فلسطين في مجلس الأمن: التصعيد الخطير وتدهور الوضع على الأرض يستدعي تحركا دوليا فوريا

وجهت البعثة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها.

وقالت البعثة الفلسطينية في بيان إن "التصعيد الخطير وتدهور الوضع على الأرض يستدعي تحركا دوليا فوريا"، داعية الأمين العام للأمم المتحدة إلى حشد كل القدرات لحماية الشعب الفلسطيني.

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وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بتدخل دولي عاجل لوقف تهجير المواطنين المدنيين من منازلهم في مخيم جنين.

ودانت وزارة الخارجية بأشد العبارات "جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، وسط حالة من الترهيب التي فرضتها القوات الإسرائيلية على المخيم".

وقالت الوزارة إن ذلك يعيد إلى أذهاننا نكبة شعبنا، معتبرة هذه الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش تل أبيب.

وفجر أمس الاثنين نفذت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، كما شهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما.

المصدر: وكالات