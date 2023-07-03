إيران تعلق على انطلاق أول رحلة جوية بين القاهرة وطهران

أکد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده ترحب بالعلاقات مع مصر، وذلك ردا على سؤال حول عودة الطيران السياحي بين البلدين.

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وأوضح ردا على سؤال بشأن بعض التكهنات المتعلقة بالعلاقات الايرانية-المصرية، قائلا "لم نتلق أي موقف رسمي بشأن العلاقات الإيرانية المصري"، بحسب ما أوردته وكالة "إرنا" الايرانية .

وأضاف "لقد أعربت إيران مسبقا عن موقفها الرسمي من العلاقات الإيرانية -المصرية"، مؤكدا على الرد إيجابيا على أي عمل إيجابي يصدر في هذه الخصوص من الجانب المصري.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة، أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ45 يوما القادمة، حيث أشارت إلى أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل.

المصدر : وكالة إرنا الإيرانية