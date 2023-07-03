وزير الخارجية الأردني يصل إلى دمشق

وصل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إلى دمشق في زيارة رسمية، تعد الثانية له إلى سوريا خلال 5 أشهر.

وأفادت قناة المملكة الرسمية، بأن الصفدي سيلتقي خلال الزيارة، الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره السوري فيصل المقداد، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

من جهتها تحدثت وكالة "عمون" الإخبارية عن أن جدول أعمال الصفدي سيتمحور "حول الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وعدد من القضايا الثنائية".

المصدر: RT+ وسائل إعلام أردنية