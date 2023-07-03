 
مباشر

أحدهم أطلق النار على الشرطة.. السلطات السعودية تلقي القبض على 3 أشخاص في وكر لترويج مخدر الإمفيتامين

أخبار العالم العربي

أحدهم أطلق النار على الشرطة.. السلطات السعودية تلقي القبض على 3 أشخاص في وكر لترويج مخدر الإمفيتامين
AFP
الأمن السعودي - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vm6i

داهمت شرطة محافظة القنفذة جنوب غربي إمارة مكة المكرمة في السعودية، وكرا لترويج مادة الإمفيتامين المخدرة، وقبضت على 3 سعوديين.

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية أن أحد الموقوفين أطلق النار على رجال الأمن، حيث تم التعامل معه بالمثل لتحييد خطره، مؤكدة أنه لا وجود لإصابات.

وأفادت الصحيفة بأن الأمن ضبط بحوزة المشتبه بهم أسلحة نارية ومبلغا ماليا.

وأوضحت أنه جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا