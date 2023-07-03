أحدهم أطلق النار على الشرطة.. السلطات السعودية تلقي القبض على 3 أشخاص في وكر لترويج مخدر الإمفيتامين

داهمت شرطة محافظة القنفذة جنوب غربي إمارة مكة المكرمة في السعودية، وكرا لترويج مادة الإمفيتامين المخدرة، وقبضت على 3 سعوديين.

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية أن أحد الموقوفين أطلق النار على رجال الأمن، حيث تم التعامل معه بالمثل لتحييد خطره، مؤكدة أنه لا وجود لإصابات.

وأفادت الصحيفة بأن الأمن ضبط بحوزة المشتبه بهم أسلحة نارية ومبلغا ماليا.

وأوضحت أنه جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

المصدر: "عكاظ"