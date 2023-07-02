الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد، وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود.

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وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: واس