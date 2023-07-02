موقع عبري يصف جنين بعاصمة "الإرهاب"

وصف موقع "واللا" العبري في مقال نشره يوم أمس السبت، مخيم ومدينة جنين بأنها عاصمة "الإرهاب".

وأشار الموقع إلى أن الإنذارات بوقوع عمليات تتزايد، حيث دخلت المنطقة في حالة تأهب للتصعيد.

وزعم موقع "واللا" أن المبالغ الكبيرة التي تدفقت نحو المدينة من المقرات الرئيسية للمنظمات من لبنان وغزة وإيران ودول أخرى، "حولت لشراء أسلحة وذخائر ومواد وإنتاج عبوات وزرعها، وحتى تصنيع وإطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات إطلاق نار".

ولفت المصدر نفسه إلى أن الجيش الإسرائيلي ينتظر قرارات سياسية بشأن العمل في جنين التي تستعد للرد.

المصدر: وسائل إعلام عبرية وفلسطينية