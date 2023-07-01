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للأسبوع الـ26 تواليا.. مئات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة نتنياهو لإصلاح القضاء

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للأسبوع الـ26 تواليا.. مئات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد خطة نتنياهو لإصلاح القضاء
Legion-Media
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تظاهر مئات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى، للأسبوع الـ26 على التوالي احتجاجا على خطة الحكومة للإصلاح القضائي، التي يروج لها رئيس الحكومة نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين.

ونزل المتظاهرون اليوم السبت لشارع "أيالون" المركزي في مدينة تل أبيب، حيث أوقفوا حركة المرور لمدة نصف ساعة، كما يعتزم المنظمون تكثيف التحركات والتظاهر في المطار يوم الاثنين المقبل.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاجات "عندما يتآمر نتنياهو وليفين لحظر التظاهرات وإضعاف القضاء، واختيار القضاة بأنفسهم ليخدموهم، هذا يعني أن الحقوق الأساسية قد أصبحت في خطر شديد".

وتقول حكومة نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى إعادة توازن السلطات بتعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا، التي تعتبرها الحكومة مسيّسة، في حين يرى منتقدو التعديلات أنّ ما يحدث "شكل من أشكال الاستبداد".

المصدر: i24NEWS

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