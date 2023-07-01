أمين عام عصائب "أهل الحق" يدعو البرلمان العراقي لتشريع قانون يجرم المثلية

دعا أمين عام عصائب "أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، اليوم السبت، إلى تشريع قانون يجرم المثلية الجنسية في العراق.

وقال الخزعلي في تدوينة على منصة "تويتر" إنه قد "صار لزاما على كل الشرفاء في مجلس النواب، تشريع قانون يجرم الشذوذ الجنسي بأطروحته الأمريكية الجديدة (المثلية)، بعد كل ما ذكر من خطورة المشاريع الأمريكية الخبيثة التي تستهدف قيم وتقاليد المجتمع العراقي".

وشدد الخزعلي على ضرورة أن يكون هذا القانون ضامنا لإيجاد الحصانة والحماية الكافية للقيم والعقائد والأخلاق الأصيلة للمجتمع العراقي.

المصدر: وسائل إعلام عراقية