مصرع وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني ومرافقه بحادث سير

توفي وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية قدري أبو بكر ومرافقه اليوم السبت، بحادث سير مروع قرب بلدة جماعين جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

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وأفادت مصادر محلية، بوفاة الوزير أبو بكر وإصابة مرافقه بجروح جراء حادث السير الذي وقع على الطريق بين زعترة وكسارات جماعين قضاء نابلس.

ولاحقا أفيد بوفاة مرافق الوزير الأسير المحرر باسم صوان وزوجته متأثرين بجروح حرجة أصيبا بها في حادث السير قضاء نابلس.

المصدر: شهاب