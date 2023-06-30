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أول تعليق للسويد من مصر على حرق القرآن

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أول تعليق للسويد من مصر على حرق القرآن
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علقت سفارة السويد في القاهرة على واقعة حرق القرآن الكريم من قبل شخص متطرف في السويد، مشيرة إلى أن حكومة السويد لا تدعم مثل هذه الآراء  المتطرفة.

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وقالت السفارة السويدية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن "الحكومة السويدية تستنكر وترفض بشدة الآراء المعادية للإسلام والأفعال التي قام بها بعض الأفراد في ستوكهولم، وتتفهم الحكومة تماما ما إذا كان المسلمون قد شعروا بالإهانة بسبب هذه الآراء المعادية للإسلام".

وأضافت السفارة: صرح رئيس وزراء السويد بأن حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو عمل مشين للغاية، ويوجد في السويد حق دستوري في حرية التعبير، لكنه لا يعني أن الحكومة تدعم الآراء المعبر عنها.

واختتمت السفارة تعليقها: يجري الآن تحقيق للشرطة بشأن تلك الانتهاكات والتي من المشتبه اعتبارها ضمن جرائم الكراهية طبقا للقانون السويدي.

المصدر: القاهرة 24

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